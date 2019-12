NBA 2019-2020 | i risultati della notte 6 dicembre | Phoenix batte New Orleans dopo un

forzazzurri

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Solo quattro le partite che si sono svolte in NBA questa(6). Apre la sfida del Garden tra i padroni di casa dei New York Knicks e i Denver Nuggets. Match senza storia con gli ospiti che hanno travolto gli avversari col risultato di 129-92. Ben otto i giocatori in doppia cifra per la franchigia del Colorado, fra cui tutti i membrisecond unit. Cade anche Philadelphia in casa di Washington, sconfitta 113-119. Decisivi 26 punti di Bradley Beal, 27 del rookie Rui Hachimura e 25 di Davis Bertans in uscita dalla panca. A poco servono i 33 punti di Tobias Harris e i 26 con 21 rimbalzi di Joel Embiid. Chi, invece, vince in trasferta sono gli Houston Rockets, che espugnano, 119-109, il campo dei Toronto Raptors. Serata normale per James Harden che ne mette solo 23, il vero eroe, per una volta, infatti, è un Ben McLemore che segna 28 punti tirando 8/17 da ...

