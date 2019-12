Nato | Lavrov entra a gamba tesa nella spaccatura Francia-Usa

ilfogliettone

(Di venerdì 6 dicembre 2019) All'indomani della bufera sul vertice, Mosca si inseriscecreatasi tra Parigi e Washington e rilancia annunciando la volontà di aprire un tavolo con lasui missili a medio raggio. Il ministro degli esteri russo Sergey, alla fine del bilaterale con il collega Luigi di Maio a Roma, ha dichiarato: "L'Ovest non risponde alla proposta di moratoria, con l'eccezione del presidente francese Macron, che ha dato disponibilità ad avviare un dialogo su questo argomento". Per poi sottolineare che la "posizione del presidente Putin non è mutata". E nel caso di dispiegamento di testate nucleari Usa "noi agiremo in maniera speculare", ha chiosato.L'intervento nel contesto del Med 2019 è davvero a, dopo che il presidente americano Donald Trump ha lasciato il verticedi Londra sbattendo la porta, in polemica con il presidente Emmanuel ...

