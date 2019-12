Nathaly Caldonazzo | Se Troisi non avesse fatto ‘Il Postino’ forse sarebbe ancora

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ospite di Vieni da Me, la showgirlsi è raccontata ai microfoni di Caterina Balivo, parlando della sua storia d’amore con Massimoe ripercorrendo il mese e mezzo in cui l’attore fu ricoverato in America e lei gli rimase sempre accanto in ospedale. “Eravamo io e lui da soli in America, avevo 24 anni. Chiamavo la famiglia ma alla fine nessuno venne per un motivo o per l’altro – ha dichiarato la-. Ci fu un’operazione di urgenza al cuore. Purtroppo non andò bene. Lui con quel pigiama bianco e gli occhioni spauriti mi faceva tenerezza, mi sembrava Pulcinella”.si chiede se la vicenda potesse avere un altro epilogo: “I dottori mi dissero che l’operazione era andata malissimo e non sapevano nemmeno se ce l’fatta a tornare in Italia. Siamo tornati devastati, io ...

