Natale | col weekend dell’Immacolata inizia la corsa agli acquisti dell’albero

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Con illadicontive in molti mercati degli agricoltori di Campagna Amica per accompagnare una delle tradizioni più radicate nelle case degli italiani. L’appuntamento è a partire da domani sabato 7 dicembre dalle ore 9 a partire dal mercato di Campagna Amica al Circo Massimo di Roma in via San Teodoro n.74 a quello di Milano a Porta Romana in via Friuli 10/A ma anche in molte altre città lungo la Penisola come da programma su www.campagnamica.it. In azione il tutor del verde con consigli su come scegliere l’albero giusto per la propria casa, dove posizionarlo tra le mura domestiche e come addobbarlo per non farlo soffrire. Verrà presentata l’analisi della Coldiretti/Ixe’ sull’albero didegli italiani nel 2019 con previsioni sugli, sul confronto tra alberi veri e finti, sui prezzi di ...

