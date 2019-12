calcioefinanza

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sky si prepara a lanciare “Sky”, ilgame showivodell’emittente, in onda da gennaio 2020 su SkyUno. A partire da mercoledì 4 dicembre, su.sky.it è possibile iscriversi per partecipare alla prima fase di casting del, unstep per mettere alla prova le proprie conoscenze … L'articoloSky, ilivodi Sky

CalcioFinanza : Nasce 'Sky Sport Quiz', il primo quiz sportivo della storia di #Sky: al via i casting - RadioR101 : #R101FuoriOndaNews: un nome davvero azzeccato ???? - agozac : 1/12/1955 Rosa Parks si rifiuta di cedere il posto ad un uomo bianco. Da quell'episodio nasce il Montgomery Bus... -