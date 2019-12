Napoli | terremoto di magnitudo 2 | 8

newsmondo

(Di venerdì 6 dicembre 2019)di2,8 con epicentro a Pozzuoli. La scossa si è originata a due chilometri di profondità circa. Non si registrano danni a cose o persone. Scossa dinella notte tra il 5 e il 6 dicembre. Il sisma, di2,8, è stato registrato intorno all’una e venti circa. Alla scossa sono seguite diverse repliche ma fortunatamente non si registrano danni a cose o persone. Di seguito il tweet con la segnalazione dell’Ingv DATI #RIVISTI #Md 2.8 ore 01:17 IT del 06-12-2019 a 6 km E Pozzuoli (NA) Prof=2Km #INGV 23542681 https://t.co/1YPdBcfUdi— INGVterremoti (@INGVterremoti) December 6, 2019di2,8. Epicentro a Pozzuoli Con epicentro a Pozzuoli, la scossa ha avuto unadi 2,8 e si è originata ad appena due chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita ...

