Napoli | all’Immacolata torna l’annuale evento “Santa Claus in moto”

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Domenica 8 dicembre, con inizio alle ore 9:30, si terrà al’in. Circa 400 motociclisti si raduneranno in Piazza Municipio alla presenza del sindaco Luigi de Magistris e alle 10:30 partiranno in direzione dell’istituto comprensivo “Eduardo De Filippo” in Via del Flauto Magico a Ponticelli, dove saranno accolti da centinaia di bambini. Poi attraverseranno tutta la città per raggiungere l’Ippodromo di Agnano. Patrocinata dal Comune, l’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la commissione consiliare Qualità della vita e Pari opportunità e varie organizzazioni: la Federazione Motociclistica Italiana, il Motoclub “I Vesuviani”, il Triumph Club, l’International Motor Bikers Club, il Moto Club Polizia di Stato, il Gruppo Guzzisti “Megaride”, la “Motors for Life Italia”, l’associazione “Friends ...

