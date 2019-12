Morto a Genova ex magistrato Mario Sossi rapito da Br nel 1974

ilfogliettone

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Aoggi all'età di 87 anni l'exe politico, che nelfudalle Brigate Rosse e tenuto sotto sequestro per più di un mese., padre di due figlie, era nato a Imperia il 6 febbraio del 1932 e, dopo aver militato nel Fuan, l'associazione studentesca dell'Msi, durante l'università, era entrato in magistratura nel 1957. In pensione dal 2006, si era candidato per il consiglio comunale diper Alleanza Nazionale nel 2007 e alle Europee da indipendente per Forza Nuova nel 2009.Il suo nome salì agli onori delle cronache nel 1973, quando ricoprì il ruolo di pubblico ministero nel processo che portò alla condanna del gruppo XXII Ottobre. Il suo rapimento, avvenuto il 18 aprile del, segnò uno dei primi "salti di qualità" delle Brigate Rosse. Tra i brigatisti che parteciparono al sequestro, Alberto Franceschini e Mara ...

TgLa7 : Morto a Genova l'ex magistrato Mario #Sossi. Nel 1974 venne tenuto sotto sequestro dalle Brigate Rosse per oltre un… - Corriere : Morto l’ex giudice Mario Sossi: fu tra i primi rapiti dalle Br - RaiNews : Aveva 87 anni #Sossi -