Morbillo | l’allarme non cessa | l’anno scorso oltre 140 mila morti

vanityfair

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’incidenza delè diventata una questione allarmante: secondo il report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dei Cdc americani, se nel 2018 sono morte in tutto il mondo140persone e sono stati registrati 353casi totali, quest’anno (il dato è aggiornato a metà novembre) i contagi a livello globale superano già i 413, con ulteriori 250casi solo nella Repubblica democratica del Congo. Rispetto alloanno, si tratta di un incremento quasi triplo. I decessi «sono aumentati quando sono scoppiati focolai in tutte le regioni dell’Oms»: come spiega l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la maggior parte delle«riguarda bambini con meno di 5 anni di età. Neonati e bimbi sono infatti le categorie più a rischio; se colpiti dalpossono andare incontro a potenziali complicazioni tra cui polmonite, encefalite, danni permanenti ...

Tg3web : Lo scorso anno i casi di morbillo sono più che raddoppiati nel mondo. L'allarme viene dall'Unicef, che segnala come… - giuliog : RT @RomaSette: #Morbillo: più che raddoppiati i casi (140mila vittime nel 2018). L’allarme lanciato da @UNICEF e Oms: globalmente meno del… - RomaSette : #Morbillo: più che raddoppiati i casi (140mila vittime nel 2018). L’allarme lanciato da @UNICEF e Oms: globalmente… -