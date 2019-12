Morandi | dalla ‘tutela molto accentuata’ per Autostrade a ‘garanzie procedimentali’

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La possibile “restrizione della libertà di iniziativa economica”, una “meramente potenziale, perché non accertata, nemmeno in via latamente indiziaria, responsabilità di” nel crollo. L’assenza di “garanzie procedimentali” e un’esclusione da qualsiasi attività “fondata sul solo ‘sospetto’”. Sono queste le principali ragioni per le quali il Tar della Liguria ha ravvisato profili di incostituzionalità nell’esclusione didemolizione e ricostruzione del ponte, decisa attraverso il decreto Genova e con i conseguenti atti del commissario straordinario Marco Bucci. Ma nelle 77 pagine di ordinanza con cui i giudici amministrativi hanno motivato la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale c’èdi più e si arriva a parlare di “afflittività”. Nella motivazione posta ...

