Montipò e il retroscena sulla punizione di Viola | le dichiarazioni del portiere

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ha mantenuto la porta inta per la decima volta in questa stagione. Altra serata super per Lorenzo, che ha commentato il 5-0 con il Trapani in mixed zone. Di seguito le sue: Difesa – “Non posso che ringraziare i difensori che stanno facendo un lavoro fantastico. Stanno facendo di tutto per tenermi tranquillo, entrano tutti in campo con la mentalità giusta e si mettono a disposizione. Siamo un grande gruppo”.– “Non ho visto ladi, me la sono fatta raccontare da un raccattapalle. Il quinto gol, invece, l’ho visto bene. E’ stata una conclusione fantastica, ma Nicolas ci ha abituati a colpi del genere”. Clean sheet – “Non voglio che diventi un’abitudine, altrimenti si rischia di dare per scontate queste cose. ...

