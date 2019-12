Mondiale Rally - Nel 2022 arriva l' ibrido da 100 kW

quattroruote

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Anche ilseguirà le tendenze del mondo automotive per quel che riguarda la tecnologia ibrida elettrificata: con la ratifica delle linee guida da parte del Consigliodella FIA, è stata indicata la strada maestra verso la rivoluzione tecnica del.Il vestito non cambia. Dal punto di vista estetico, le vetture saranno aggressive e potenti come le conosciamo oggi, nella veste di WRC Plus. Ma il loro cuore pulsante sarà molto diverso rispetto a ora perché sulla scena farà il suo ingresso la tecnologia ibrida. In particolar modo, la FIA - grazie alla collaborazione dei costruttori - ha dettato uno standardelettrico uguale per tutti (sia hardware che software) che darà alle vetture 100 kW di potenza aggiuntivi. Il sistemasarà utilizzato solo nelle città o nelle Special Stage.Vetture clienti per il 2020. Novità anche nellimmediato: dopo l'improvviso ...

Metalingus_RS : RT @RSrallyeslalom: Citroen vuole vendere o noleggiare le C3 nel Mondiale Rally - RSrallyeslalom : Citroen vuole vendere o noleggiare le C3 nel Mondiale Rally - danieleassunto : Citroen vuole vendere o noleggiare le C3 nel Mondiale Rally -