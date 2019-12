Mondiale Endurance - La categoria principale sarà la Le Mans Hypercar

quattroruote

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Lequesto il nome dellaregina dela partire dalla stagione 2020/2021. Lo ha annunciato il Consigliodella FIA, riunitosi ieri a Parigi per la tradizionale assemblea generale di fine anno.Corrono solo i marchi automobilistici. Nel corso della riunione a Place de la Concorde è stato dato un chiarimento non indifferente sulle regole della nuova. stato specificato, infatti, che i concorrenti possono prendere parte alla Lesolo con un'auto omologata con il nome di un marchio automobilistico. Questo spiega anche la collaborazione tra la Peugeot e la Rebellion Racing in vista del 2022 e, dunque, ci si potrà aspettare qualche mossa a sorpresa anche da parte del team ByKolles che, a quanto pare, ha ancora intenzione di sviluppare la propria vettura da privato.Restrizioni sul personale. Quella di ieri è stata ...

quattroruote : 'Le Mans Hypercar' sarà il nome ufficiale della categoria regina del Mondiale Endurance >> - motoblogit : Mondiale Endurance, Randy De Puniet correrà con la Ducati Panigale V4R -