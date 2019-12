Moguls | Coppa del Mondo 2019-2020 | Kingsbury a caccia di nuovi record | Laffont favorita

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ladeldi, disciplina dello sci freestyle, si apre sabato 7 dicembre a Ruka: in Finlandia andrà in scena la prima delle 13 tappe di un’annata particolarmente intensa che prevede appuntamenti in Cina, Canada, USA, Giappone, Kazakhstan, Russia e Svezia. Calendario particolarmente intenso e lotta per la Sfera di Cristallo emozionante visto che non ci saranno Olimpiadi o Mondiali su cui concentrare l’attenzione. Il canadese Mikaelè il Re indiscusso di questo sport, il 27enne ha vinto otto Coppe delconsecutive ed è il Campione delin carica. Il nordamericano sembra letteralmente imbattibile e vuole riscrivere, il ribattezzato “The King” non ha oggettivamente rivali credibili a meno che il giapponese Ikuma Horishima (iridato nel 2017) non riesca a dare un po’ di continuità alle sue prestazioni ...