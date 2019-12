Mister De Biasi a radio Kiss Kiss Napoli | “Napoli | fidati di Ancelotti”

forzazzurri

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ai microfoni diDeha rimarcato la possibilità che ha ildi ripartire e di buttarsi alle spalle il delicato momento L’allenatore Gianni De, intervenuto nel programmafonico diGoal, ha analizzato il momento delche domani sfiderà l’Udinese: “Sarà una partita delicata, anche se dal punto di vista tecnico non dovrebbero esserci problemi. Il momento non è buono, nell’ultimo periodo ha fatto bene solo in Champions ed è una situazione da analizzare bene perché nelle previsioni nessuno poteva immaginare uncosì lontano dal vertice ed addirittura da un posto Uefa. Se mettiamo in discussione Ancelotti sul lavoro di campo, allora iniziamo col piede sbagliato. Ognuno ha il suo modo di pensare, di vedere il calcio, poi se i risultati non arrivano allora si va ad ...