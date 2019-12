caffeinamagazine

(Di venerdì 6 dicembre 2019)ha rilasciato al Corriere della Sera un’intervista e ha parla dellaarrivata dai suoi legali ad Amici Celebrities. Il suo avvocato, in quella circostanza, hatoDee i suoi autori a non utilizzare nel talent elementi riconducibili a Ballando con le stelle. Unache mesi fa ha fatto molto discutere.’La signora, anche a nome degli altri autori del programma Ballando con le stelle, mi ha conferito l’incarico di significarLe quanto segue”, si leggeva nel documento. Laprosegue dicendo che ‘Amici Celebrities’ ”sussume da ‘Ballando’ alcuni significativi tratti ideativi fortemente incidenti sulla individualità distintiva di quest’ultima con il pericolo di determinare agli occhi degli spettatori una immediata confusione tra i due prodotti”. (Continua ...

milly_carlucci : 8 personaggi super famosi nascosti da una maschera spettacolare... Di cosa parliamo?? Seguiteci per scoprire i pros… - Noovyis : (Milly Carlucci, la rivelazione su Maria De Filippi (e la famosa diffida): “Ecco come è andata”) Playhitmusic -… - GConfidenziale : Ballando con le Stelle, Milly Carlucci accusa Mediaset: 'Cosa avevano firmato', si va per avvocati?… -