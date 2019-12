Militem Magnum - Il Ram 1500 indossa l' abito di lusso

quattroruote

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Laintroduce sul mercato italiano il pickup, che sarà disponibile nel 2020 a partire da 88.880 euro tasse escluse, inclusa la garanzia di tre anni o 100.000 km con l'opzione per estenderla a sei anni e chilometri illimitati. V8 Hemi da 401 CV, anche a GPL e mild hybrid. Per realizzare il, laè partita dalla base del RamLaramie Sport, non commercializzato in Europa. Con il 5.7 litri V8 Hemi da 401 CV e 556 Nm, con disattivazione dei cilindri ai carichi parziali, quale unica opzione di motore, abbinato al cambio automatico otto marce e alla trazione integrale a controllo elettronico. Viene alimentato a benzina oppure con E85 e dichiara un consumo medio di 14,9 l/100 km e 352 g/km di CO2, ma può essere dotato, in opzione, di impianto a GPL, realizzato dalla Prins. Sarà inoltre possibile avere, anche in questo caso come optional, il sistema eTorque ...

quattroruote : #Militem presenta Magnum, la sua versione del Ram 1500 con motore V8 da 5.7 litri ---> - Caterinadiiorgi : Militem Magnum: prezzo e caratteristiche del pick-up extra lusso - motoblog : Militem Magnum: prezzo e caratteristiche del pick-up extra lusso -