Milano | lo spettacolo dell’albero di Natale “green” in piazza Duomo | illuminato da 80

(Di sabato 7 dicembre 2019) È stato acceso venerdì pomeriggio l’albero di– ecosostenibile e con oltre 80.000 led – di. Un evento che ha attirato l’attenzione di centinaia di persone e che ha visto la partecipazione del sindaco, Beppe Sala. IldiOpen Si tratta di una struttura in metallo a basso impatto ambientale, alimentata a energia da fonti rinnovabili e con oltre 80.000 led. Alto 37 metri, è circondato da alcuni abeti che verranno poi ripiantati. L’albero diinOpen L’albero didi– che non è più il classico abete – potrà essere “visitato” all’interno per guardare da vicino, e quindi scattare qualche foto, i giochi di luce. Video: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev – Foto di Open Leggi anche: “Sardine a passo ...

