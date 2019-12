Milano | le immagini della spettacolare accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo

ilfattoquotidiano

È stato acceso l'albero di Natale in piazza Duomo a Milano. Un evento che ha visto la partecipazione del sindaco Beppe Sala. Si tratta di un'installazione di maglia metallica e luci a led a basso consumo energetico, alta 37 metri e sponsorizzata da Esselunga. Il cono è circondato da un anello verde di abeti veri che verranno ripiantati. L'albero è visitabile anche all'interno: possono entrare 100 persone alla volta per ammirare i giochi di luce.

