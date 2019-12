“Mia Martini nascosta in soffitta per un anno” Loredana Bertè non lo aveva mai raccontato

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La cantautriceha avuto una carriera contraddistinta da enormi successi professionali. Eppure, a distanza di tantissimi anni, non riesce ancora a superare del tutto un gravissimo lutto. Quello riguardante la sorella Mia, deceduta il 12 maggio del 1995 all’età di 48 anni. L’artista è stata ospite di ‘Verissimo’ e, anche se la puntata integrale andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5, ci sono alcune anticipazioni su ciò che ha dichiarato in tv. Il senso di colpa è ancora predominante perché secondo lei avrebbe potuto fare qualcosa in più per evitare il tragico epilogo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le sue parole. (Continua dopo la foto) “Provo una sofferenza continua, mi sento in colpa. Se le fossi stata più vicino magari le cose sarebbero potute andare diversamente. Non mi perdono di non aver usato il telefonino che lei mi ...

