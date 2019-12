Mia madre di Nanni Moretti tra i migliori film del decennio per i Cahiers du Cinéma

movieplayer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Miadiè al settimo posto tra idiecitra il 2010 e il 2019 in una classifica guidata da Twin Peaks: il ritorno di David Lynch. Miadiè tra i diecidelsecondo i prestigiosiduin una classifica che vede Twin Peaks: il ritorno di David Lynch in cima al podio. Il terzo capitolo della serie cult che ha cambiato per sempre la televisione era stato votato come migliordell'anno nel 2017, mentre ildilo era stato due anni prima. Per l'autore de La stanza del figlio, da sempre molto amato dalla critica francese, era stato un gradito ritorno visto che nel 2011 era stato sempre il suo Habemus Papam a conquistare ...

robertosaviano : Stasera alle 23 su @nove la mia intervista ai figli di #DaphneCaruanaGalizia. Se oggi la verità sull'omicidio di Da… - XFactor_Italia : Mia madre Io che canto gli inediti di #XF13 - lorenzogodella6 : RT @maiteganadora_: Madre mia???? -