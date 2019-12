Meteo Roma | previsioni per il weekend

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019)per ilLocali piogge nella giornata di sabato con molte nubi al mattino e maggiore variabilità al pomeriggio. Tempo asciutto nelle ore diurne di domenica e anche nella serata con nubi compatte; precipitazioni nella notte. Temperature comprese tra +9°C e +16°C.Lazio:per ilLocali piogge nella giornata di sabato specialmente sui settori centro meridionali; tempo stabile nelle ore serali. Domenica sarà una giornata prevalentemente asciutta salvo possibili piogge in mattinata sulla costa; tra la sera e la notte si attende un generale peggioramento che porterà precipitazioni estese su tutto il Lazio.Italia:per ilAl Nord: Al mattino sole prevalente salvo qualche addensamento innocuo sulla Liguria e sulle coste adriatiche. Al pomeriggio ancora tempo stabile e generalmente soleggiato eccetto ...

