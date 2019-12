Meteo Immacolata | Italia spaccata in due | nebbie al Nord | primavera al Sud

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Alessandro Ferro Il week end in arrivo proporrà condizionidiametralmente opposte trae Sud:e freddo sulle pianure settentrionali, 20 gradi tra Campania e Sicilia Finalmente l'tira un po' il fiato. Dopo un mese di novembre da record per le piogge ed i nubifragi, le condizionivolgono verso una fase più stabile, almeno per qualche giorno. Un campo di alta pressione, infatti, sta per abbracciare tutte le nostre regioni concedendoci qualche giorno senza ombrelli. Dopo l'esaurimento dell'ennesimo vortice mediterraneo che, nella giornata di ieri, ha colpito con forti temporali e venti da Scirocco le nostre regioni meridionali e le due Isole Maggiori, il tempo atmosferico è in graduale miglioramento daa Sud. Nella giornata di oggi i cieli saranno ancora per lo più nuvolosi o velati al Centro-Sud ma le piogge saranno sporadiche e si limiteranno ...

novasocialnews : Meteo, weekend dell'Immacolata: sole e poca pioggia, ma torna la nebbia #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - Giu75Guarini : RT @MeteOnePB: Nel #weekend dell'#immacolata il tempo migliorerà con ampie schiarite e temperature più miti #meteo #puglia #basilicata http… -