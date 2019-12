Mercato Juventus | arriva il vice Pjanic | Pjaca come contropartita tecnica!

juvedipendenza

(Di venerdì 6 dicembre 2019)- Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, lasarebbe pronta a mettere le mani su Tonali, attuale centrocampista del Brescia e oggetto del desiderio di Fabio Paratici. Un assalto che i bianconeri potrebbero tentare già a gennaio, per poi perfezionare il tutto in vista della prossima sessione diestiva. Il centrocampista ha una valutazione di circa 50 milioni di euro, con lapronta ad inserirenella possibile trattativa.prima di raccoglierne l’eredità La sensazione è che lavoglia acquistare Tonali in vista della prossima stagione, affiancarlo per un anno a, prima di consegnargli ufficialmente le chiavi della regia bianconera. Leggi anche:: si guarda in casa Psg. Il nuovo nome Un’operazione sulla falsariga di quella messa a segno per De Ligt, con ...

