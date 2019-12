Meningite | Lombardia | “Vaccino gratis ai compagni delle ragazze colpite”

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Oltre alla profilassi precauzionale attivata per 400 persone, a seguito dei casi di infezione da meningococco di tipo C che si sono verificati in questi giorni fra le province di Bergamo e Brescia, proporremo la vaccinazione gratuita a familiari,di classe e di corsoduecoinvolte”. Lo annuncia l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, in riferimento agli episodi che hanno causato la morte di una studentessa in un caso e il ricovero di una 16enne all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo nell’altro. “In entrambi i casi si tratta di Meningococco di tipo C – prosegue Gallera – ma per stabilire eventuali correlazioni è necessario identificare il genoma del batterio. Le analisi sono in corso a cura del Policlinico di Milano in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità”. ...

Agenzia_Ansa : #Brescia, studentessa non è morta per meningite. La 19enne è deceduta agli Spedali Civili dopo un malore accusato s… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Brescia, studentessa non è morta per meningite. La 19enne è deceduta agli Spedali Civili dopo un malore accusato sui ban… - GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Ansa: #Brescia, studentessa non è morta per meningite. La 19enne è deceduta agli Spedali Civili dopo un malore accusato sui ban… -