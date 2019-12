Medicina | come funziona l’animazione sospesa | “congelare” il corpo per salvare la vita

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Alcuni dottori americani hanno posto pazienti umani in animazioneper la prima volta. Lo scopo è quello di permettere ai chirurghi di avere maggiori opportunità per condurre interventi chirurgici salva-. “Almeno una persona” è stata sottoposta alla tecnica, che prevede di sostituire il sangue con una soluzione salina fredda fino a 2 ore, prima che il cuore venga fatto ripartire. Il dottor Samuel Tisherman, che sta guidando la sperimentazione all’University of Maryland Medical Centre di Baltimora, ha dichiarato a New Scientist che la prima volta che hanno posto un paziente in animazioneè stato “un po’ surreale”. I dottori devono ancora svelare se la sperimentazione ha avuto successo. I pazienti non stanno prendendo volontariamente parte a questa sperimentazione, ma sono sottoposti al trattamento dopo essere arrivati in ospedale in condizioni critiche, ...

