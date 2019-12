Medagliere Europei nuoto 2019 | la classifica e la posizione dell’Italia Azzurri secondi

oasport

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA: MEDAGLIERE

Gli Europei di nuoto in vasca corta si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) da mercoledì 4 a domenica 8 dicembre. Di seguito il medagliere della rassegna continentale sui 25 metri.

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO VASCA CORTA:

NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
Russia 3 3 2 8
Italia 3 1 5 9
Gran Bretagna 2 2 2 6
Olanda 2 1 3 6
Lituania 2 0 0 2
Ungheria 1 2 0 3
Polonia 1 1 1 3
Germania 1 1 1 3
Francia 1 2 0 3
Turchia 0 1 0 1
Svezia 0 1 0 1
Danimarca 0 0 3 3
Irlanda 0 0 1 1
Ucraina 0 0 1 1

