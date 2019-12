McDonald’s | in Italia creeremo 7mila posti di lavoro entro il 2022

ilsole24ore

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L'ad: «Inoccupiamo già 24mila persone. Pronti a investire un miliardo». Tra i fornitori di materie prime generati ogni anno 1,3 miliardi di valore aggiunto

food_comm : McDonald’s investirà un miliardo in Italia - - food_comm : McDonald’s investirà un miliardo in Italia - - serenel14278447 : McDonald's: 24 mila dipendenti in Italia, il 92% e' stabile -