Marino su Udinese-Napoli | «Gara emozionante | gli azzurri usciranno dalla crisi»

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Pierpaolo, direttore tecnico dell’, ha parlato sulle pagine del Corriere dello Sport del match di campionato conto ilIntervistato dal Corriere dello Sport, il Direttore Tecnico dell’Pierpaoloha parlato alla vigilia di. Lui che ha lavorato tanti anni alnon è indifferente al peso di questa sfida. Ecco le sue parole.– «Mi avvicinerò allacon emozione. Ma ormai ne ho giocate tante da ex e quindi mi sono abituato».– «Io sono convinto che entrambe nefuori e ria riemergere, rientrando in linea con le proprie, diverse aspirazioni. Ovviamente spero che ilcominci da domenica a riemergere» ACQUISTI PIÙ IMPORTANTI – «Aver avuto l’intuizione di mettere ilin contatto con Maradona e dunque essere riuscito a dare il via ad un’operazione storica. ...

Spazio_Napoli : - news24_napoli : Udinese, il dt Marino: "Non m’aspettavo la tormenta nel Napoli… - SiamoPartenopei : Udinese, il dt Marino: 'Non m'aspettavo la tormenta nel Napoli! È un periodaccio, ma so che De Laurentiis è un mana… -