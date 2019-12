Manovra | verso il rinvio di sugar e plastic tax | ha vinto Renzi?

blogo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) AGGIORNAMENTO ORE 17:15 - Secondo fonti del Movimento 5 Stelle, la maggioranza avrebbe trovato l’accordo su tutti i punti che hanno fin qui bloccato la definizione dellafinanziaria. "Abbiamo chiuso su tutto", ha detto il ministro per i Rapporti per il Parlamento, Federico D'Incà. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Palazzo Chigi, dovrebbe esserci ila luglio 2020 per latax. Possibile uno slittamento anche dellatax, anche se non sono stati presentati emendamenti correttivi.Nuovo vertice a Palazzo ChigiLadi bilancio è oggetto di un nuovo vertice a Palazzo Chigi, dopo la fumata nera di ieri sera. Al centro della contesa ci sarebbero in questa fase soprattuttotax, duramente avversate da Italia Viva, con Matteoche ieri ha parlato di crisi di governo probabile al 50%. ...

emchella : @LaVeritaWeb non c'0è il verso di andare a elezioni, manca il riassetto dei collegi dopo il taglio dei parlamentari… - infoitinterno : Manovra, nuovo vertice alle 8. Verso un rinvio su plastic e sugar tax. Vittoria renziana? Palazzo Chigi: «No a band… - infoiteconomia : Manovra: dl fisco torna commissione,verso revisione norme Rc auto -