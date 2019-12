Manovra | scontro al vertice Italia Viva | tagliate le tasse Conte | trovare 500 milioni

ilmessaggero

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Un nuovo stallo sulla. Un altro, ancora liti, un infinito braccio di ferro. «Se si continua così, ci sta che si vada a votare davvero», chiosa a sera Matteo Renzi....

Masssimilianoo : Muro di Renzi, manovra in stallo. Scontro sulle tasse, Conte chiede soluzioni al ministero del Tesoro - RobertoLB1 : RT @MamolkcsMamol: Muro di Renzi, manovra in stallo. Scontro sulle tasse, Conte chiede soluzioni al ministero del Tesoro - vaniacavi : RT @MamolkcsMamol: Muro di Renzi, manovra in stallo. Scontro sulle tasse, Conte chiede soluzioni al ministero del Tesoro -