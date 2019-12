Manovra | nuovo scontro sulle tasse Renzi | non vorrei votare | ma se costretti

ilmessaggero

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Non si sciolgono i nodi nella maggioranza sulla. Braccio di ferro al vertice di Palazzo Chigi, stamattina, su come impiegare le risorse della legge di bilancio. Italia viva insiste sul...

repubblica : Manovra, nuovo vertice per un compromesso dopo il muro di Renzi sulle microtasse. Intesa in salita, dubbi da 5S e P… - repubblica : Manovra, nuovo vertice per trovare un compromesso sulle tasse dopo il muro di Renzi - Agenzia_Ansa : #Manovra nuovo vertice domani mattina alle 8. @matteorenzi 'Il governo dura? al 50%, litigano su tutto'… -