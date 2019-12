Manovra | nodo sugar e plastic tax dopo che Renzi ha minacciato la crisi di governo

blogo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ladi bilancio è oggetto di un nuovo vertice a Palazzo Chigi,la fumata nera di ieri sera. Al centro della contesa ci sarebbero in questa fase soprattuttotax, duramente avversate da Italia Viva, con Matteoche ieri ha parlato didiprobabile al 50%.rivede aumenti accise, dal 2021 stangata sui carburanti? Con l’emendamento unico presentato allafinanziaria in commissione Bilancio al Senato, ilrivede gli aumenti delle accise Italia viva vorrebbe l’eliminazione di queste due micro tasse, per le ricadute in termini occupazionali, al contrario del Movimento 5 Stelle e dei Dem. L’ipotesi di un rinvio, che pure era circolata ieri, non avrebbe trovato il favore dei diversi pezzi della maggioranza.Secondo il Pd,e "Italia Viva ...

