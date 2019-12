Manovra economica | scintille sulla plastic tax | Renzi contro Pd e M5s

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Malgrado le rassicurazioni del ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà in merito all’accordo governativorestano ancora aperti alcuni nodi fondamentali, tra cui quellitax esugar tax. Italia Viva rimane infatti fortemente contraria alle due norme, oltre alla tassa sulle auto aziendali, scontrandosi con gli esponenti del Pd e del M5s che invece le ritengono sacrosante. L’ipotesi che sta circolando in queste ore è dunque di far slittare l’ingresso delle due nuove tasse rispettivamente al 2020 e al 2021.: stax Interrogato dai giornalisti nella serata del 6 dicembre, il ministro D’Incà afferma come durante il vertice di maggioranza sia stato trovato un accordo finale: “Abbiamo chiuso su tutto. Stiamo ancora discutendo e confrontando le stime”. ...

matteosalvinimi : #Salvini: Se fossimo andati a votare ci sarebbe un nuovo Parlamento, un nuovo governo molto probabilmente più omoge… - dellorco85 : Un'altra buona notizia! Un emendamento alla legge di Bilancio, appena approvato in commissione Finanze, consentirà… - marcocorna32 : Stanno impazzendo per cercare risorse per coprire la.manovra economica e nessuno parla degli enti inutili che costa… -