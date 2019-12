Manovra | Conte | “No a tassa su auto aziendali Rinviate sugar e plastic tax | 3 miliardi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Diffido chi vorrà dire che questa è unadelle tasse, perché vuol dire proprio che siamo di fronte a una menzogna”. Giuseppeparla in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine di un vertice di maggioranza e 14 ore di riunione per trovare la quadra sulle modifiche alla. Dopo l’intesa di massima, infatti, sulla revisione ditax, resta da comporre il quadro delle coperture. Azzeramento delle tasse sulle, rinvio ditax che i renziani volevano azzerare, i primi punti toccati dal presidente del Consiglio, ma anche 3di euro di superbonus per i pagamenti digitali, più soldi alle famiglie e 65 milioni di euro per il corpo dei vigili del fuoco. “Abbiamo elaborato una proposta dimolto articolata e rispetto al quadro iniziale, che abbiamo dovuto affrontare, è molto efficace: per prima cosa ...