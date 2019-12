Manovra | Conte | «Accordo completo» Gualtieri | «Ridotta plastic tax | slitta quella sullo

open.online

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sono le 22 quando il premier Giuseppecon il ministro dell’Economia Roberto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, conferma l’raggiunto nella maggioranza sulla prossimaeconomica, dopo un vertice-fiume tra le delegazioni dei partiti durato circa 14 ore. Il premier ha definito la«articolata, efficace e che ha evitato l’aumento dell’Iva»: «Questo avrebbe prodotto una recessione economica con un aggravio sui conti e sul bilancio delle singole famiglie per oltre 500 euro». Più soldi alle famiglie numerose «Daremo più soldi alle famiglie numerose, più soldi a tutti i cittadini. Distribuiremo, a consuntivo del 2020, ben 3 miliardi di super bonus. Per il semplice fatto di usare pagamenti digitalizzati – e ci imponiamo la possibilità di offrire a tutti un pagamento a commissioni ridotte – ci sarà la ...

