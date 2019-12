Manduria | niente carcere per la baby gang che ha ucciso un pensionato

meteoweek

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sono undici gli aggressori dellache ha barbaramenteundi, Antonio Cosimo Stano: per dieci di loro, però, è stata scampata la pena diminorile. Per dieci degli undici componenti dellache ha(provincia di Taranto) ilAntonio Cosimo Stano, non è stato … L'articoloper lache haunproviene da www.meteoweek.com.

PaolaSimonin : RT @RogerHalsted: Con la giustizia che abbiamo la vera notizia sarebbe stata il contrario... Pensionato morto a #Manduria dopo le violenze,… - anto_galli4 : RT @RogerHalsted: Con la giustizia che abbiamo la vera notizia sarebbe stata il contrario... Pensionato morto a #Manduria dopo le violenze,… - panibbi : RT @RogerHalsted: Con la giustizia che abbiamo la vera notizia sarebbe stata il contrario... Pensionato morto a #Manduria dopo le violenze,… -