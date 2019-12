Maltempo | piogge torrenziali nella notte al Sud | sfiorati i 200mm in Aspromonte

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Alla fine la “Tempesta di Santa Crispina” s’è presa una piccola rivincita, e dopo il flop deldi ieri, durante laabbiamo avuto una recrudescenza dei fenomeni meteorologici avversi con fortiCalabria jonica meridionale eSicilia nord/orientale. In Sicilia, tuttavia, i fenomeni più estremi sono rimasti confinati in mare aperto: i pluviometri sulla terraferma hanno misurato 52mm di pioggia a Messina Santa Margherita, 43mm a Fiumedinisi, 33mm ad Antillo, 27mm a Linguaglossa, 20mm a San Pier Niceto, 17mm a Torregrotta e Riposto. In Calabria, invece, gli accumuli sono stati ben più rilevanti soprattutto ine sulla fascia jonica della provincia di Reggio. Ecco i dati: 189mm a Sant’Agata del Bianco 135mm a Bovalino 129mm a San Luca 119mm a Staiti 107mm ad Ardore 86mm a Locri 86mm a Platì 84mm a Monasterace 61mm a ...

DPCgov : ?? #AllertaARANCIONE il #2dicembre in Emilia-Romagna e Veneto. ?? #AllertaGIALLA su nove regioni al Centro-Nord. ? Le… - MincioeDintorni : COLDIRETTI – Maltempo, al via deroga di 15 giorni per spandimenti Voltini: “Risultato importante dopo piogge record… - vivere_sardegna : Maltempo, piogge e locali temporali sulla Sardegna meridionale -