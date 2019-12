Maltempo Liguria | Toti | “In serata riapre la statale 225 della Fontanabuona”

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Riaprirà inla strada225Fontanabuona, chiusa al traffico la notte scorsa a causa di una grossa frana che ha coinvolto l’intera carreggiata nel Comune di Carasco, in provincia di Genova. Lo ha annunciato in una nota il governatore, Giovanni. La riaperturastrada a senso unico alternato sarà possibile grazie all’intervento dei rocciatori e dei tecnici Anas, che hanno eseguito i sopralluoghi e il disgaggio dalla parete delle masse instabili. “Ringraziamo i tecnici di Anas e i rocciatori – afferma– per l’intervento molto puntuale e veloce. Questo consentirà di istituire il senso unico alternato che resterà attivo fino alla messa in sicurezza del pendio che porterà alla riapertura totale. Nonostante la tempestività dell’intervento – sottolinea il governatore ligure – purtroppo i ...

