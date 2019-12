Maltempo Liguria | ok della Protezione civile alla proroga delle somme urgenze

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Come richiesto dal presidente di Regione, Giovanni Toti, in accordo con il capo dipartimento di, Angelo Borrelli, sono statiti, con un’apposita ordinanza, i termini per la copertura a bilancioai Sindaci dei comuni colpiti dall’ondata di. Pertanto i primi cittadini non dovranno coprire i debiti a bilancio nei 40 giorni ma potranno aspettare nuovi stanziamenti annunciati dal Governo al fine di coprire il 100%già attivate dai Sindaci stessi e dai presidenti di provincia“. Lo comunica la Regione, dopo che il presidente, Giovanni Toti, ha sentito il capo del Dipartimento nazionale, con il quale ha raggiunto l’intesa. “Un provvedimento fondamentale per il territorio – ha commentato Toti – grazie al quale i nostri Sindaci potranno intervenire ...

emergenzavvf : #28novembre, proseguono le operazioni di soccorso dei #vigilidelfuoco per il #maltempo che ha interessato la… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE mercoledì #4dicembre per rischio idrogeologico su settori della Sardegna. ??#allertaGIALLA in 5… - GiovanniToti : #MALTEMPO: DAL #GOVERNO POCHI SPICCIOLI PER LA #LIGURIA. FACCIAMO TUTTI SENTIRE LA NOSTRA VOCE: NON CI ARRENDIAMO C… -