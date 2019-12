Malore per Kikò Nalli | l' hair-stylist ricoverato in ospedale | lui su IG | ' Solo stress'

Blastingnews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La notte appena trascorsa è stata molto movimentata per l'. L'ex marito di Tina Cipollari, infatti, è inda ieri pomeriggio a causa di un. Stando a quanto emerso fino a questo momento, pare che il protagonista abbia accusato dei fortissimi dolori al petto, fenomeno che ha, in un primo momento, condotto verso la strada dell'infarto. Dopo attimi di vero panico, però, adesso l'allarme è rientrato. Lo stesso, infatti, ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha rassicurato tutti i suoi fan in merito all'accaduto. Il compagno di Ambra Lombardo ha scritto: "un forte, grazie a tutti":...

Adnkronos : Si laurea e muore nella notte per un malore - Charles67724498 : @ClaudioZuliani Quelli che godono per il malore altrui (khedira) non sono tifosi è gente che è di passaggio - LadyNews_ : Malore per #KikòNalli: l'hair stylist ha accusato un forte dolore al petto -