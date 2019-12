Malore improvviso | morti a pochi minuti di distanza dopo vita insieme

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La triste storia arriva da Montale, comune in provincia di Pistoia. Marcello e Giovanna, sposati eda tutta la, sonodil’uno dall’altro. E per lo stesso motivo. Marcello, 87 anni, doveva essere operato alla gamba. L’intervento chirurgico, già programmato da tempo per alcuni disturbi, doveva essere un’operazione tranquilla.a lui, nell’ambulanza diretta verso l’ospedale della città toscana, c’era la moglie Giovanna, di un anno più giovane. Improvvisamente, la donna si è sentita male. Per soccorrerla, è stato necessario fare arrivare un’automedica e un’altra ambulanza, in modo da consentire il trasporto della 86enne all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Purtroppo, la donna non ce l’ha fatta, ed è deceduta pocoper un attacco cardiaco. La vicenda risale allo scorso mercoledì 4 ...

