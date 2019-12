Made in Italy bocciato dalle etichette nutrizionali a semaforo dell’Unione Europea

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’etichetta nutrizionale ae il nutriscore sugli alimenti che rischia di affermarsi nell’Unionesotto la spinta delle multinazionali boccia ingiustamente quasi l’85% in valore delina denominazione di origine (Dop) che la stessa Unionedovrebbe invece tutelare e valorizzare. Cosi’ il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in occasione dell’incontro sulle nuove tecnologie in Europa organizzato da EUnews presso l’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo. “Con l’inganno dellenutriscore si rischia di sostenere, con la semplificazione, modelli alimentari sbagliati che mettono in pericolo non solo la salute dei cittadini ma anche il sistema produttivo di qualita’ delin. Il sistema di etichettatura ae’ fuorviante, discriminatorio ed incompleto ...

