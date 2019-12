Mad Max | George Miller | Stiamo preparando il prossimo film

movieplayer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Mad Max ritornerà prossimamente sul grande schermo:ha confermato che sta iniziando la preparazione delcapitolo. Mad Max tornerà sul grande schermo in futuro: a confermarlo il registadurante una recente intervista rilasciata a Deadline in cui parla dei suoi futuri progetti. Ilmaker ha infatti iniziato le riprese di Three Thousand Years of Longing che avrà come protagonisti Idris Elba e Tilda Swinton, ma ha aggiunto che la saga post-apocalittica che ha creato non si è ancora conclusa.ha raccontato: "Non ho chiuso con la storia di Mad Max e penso che si debba essere un multi-tasker e che ci sarà certamente un altro Mad Max dopo questo...

