ilnapolista

(Di venerdì 6 dicembre 2019) A calembourancora fumanti, col venerdì nero del Corriere dello Sport bruciato per autocombustione, alla conta dei danni manca qualcosa. Un paio di pezzi per chiudere il quadro desolante dell’ennesima figuraccia internazionale del calcio italiano. Mancano, per completezza di indignazione, prese di posizione altrettanto veementi di due protagonistiodierna vicenda –e la– su episodi ancora freschi di stampa: il comunicato deliranteCurva Nord dopo i fatti di Cagliari, e i cori dell’Olimpico contro il Napoli che portarono addirittura alla sospensione del match. Non ci, non ve n’è traccia digitale alcuna., vistosi ieri stampato in prima pagina al fianco di Smalling per il “Black Friday” del CorSport, non ha esitato a mettere mano ai social per pubblicare questo: pic.twitter.com/Hq7PTbFU6V — R....

saolvatore : RT @napolista: Ma dov’è l’indignazione di Lukaku e della Roma quando i razzisti sono i loro tifosi? Il razzismo si combatte sempre, non a… - napolista : Ma dov’è l’indignazione di Lukaku e della Roma quando i razzisti sono i loro tifosi? Il razzismo si combatte sempr… - QueenFrancy25 : Come mai non si urla allo scandalo? Come mai nessuno ne parla e, mette in atto intere trasmissioni su questa porcat… -