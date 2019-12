L’uomo del giorno – Buon compleanno Andrea Agnelli | gli auguri della Juventus | “la stella

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Il presidentecompie oggi 44 anni, dieci dei quali festeggiati alla guida. Dieci compleanni ricoprendo la massima carica bianconera, una personalissimache già brilla tra le presidenze più vincenti di sempre: in queste stagioniha già raccolto 16 trofei, ma sarebbe tuttavia limitativo descrivere la sua guida solo attraverso le vittorie. Perché oltre ad aver restituito allail ruolo nazionale e internazionale che storicamente le appartiene, il suo impegno si è concentrato anche a livello istituzionale, dove da presidente dell’ECA (European Club Association) sta contribuendo a disegnare il calcio del futuro. Una visione proiettata in avanti che da sempre ne caratterizza l’operato, che coinvolge tutto il popolo bianconero e che trova la sua sintesi nella filosofia Live Ahead. Tanti, Presidente!”, ...

