L’ultimo film di Virzì | “Il San Paolo adora De Laurentiis come una divinità”

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’ultimodisi intitola “Il SanDeuna divinità”. Il regista di Ferie d’Agosto e Ovo sodo, in una lunga intervista a So Foot, parla anche del Presidente del Napoli, che da produttore di cinema s’è buttato anima e corpo nel calcio. Dice di essere stato al San, ma evidentemente deve aver male interpretato gli umori dello stadio: il “pappone”, per il regista, è un idolo del popolo. Un, appunto: “Dafa sempre meno. Tutti i suoi soldi vanno nel calcio. L’ho visto al San, tutti lonouna divinità! Secondo me, quando ha scoperto la gioia di essere amato e celebrato nella sua città, nonché la gloria che il calcio gli poteva dare, ha abbandonato il cinema per concentrarsi completamente sul suo ruolo di presidente del Napoli. Probabilmente ha riscoperto il ...

