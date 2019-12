L' oroscopo del 7 dicembre | lavori extra per Gemelli | Cancro conteso

Blastingnews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Questa settimana sta per concludersi. L'del 7è pronto a rivelare come sarà la giornata d'inizio weekend per tutti i segni zodiacali. Situazione sentimentale in netto miglioramento per i nativi dell'Ariete, mentre le persone deidevono fare ordine nella propria vita. Di seguito, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni degli astri su amore e lavoro. L'del giorno: Ariete, Toro,Ariete – In questo inizio weekend la vostra situazione sentimentale è in netto miglioramento. Grazie alla comprensione di chi vi vuole bene, farete dei passi avanti. Visto che non è tutta farina del vostro sacco, dovreste almeno ringraziare chi vi ha aiutato. I cuori solitari saranno più esigenti, rifiuteranno ogni corteggiamento. Sarete irrequieti anche nella vita professionale e questo vi renderà una preda facile di chi ha bisogno di un sostegno ...

