LIVE Sci alpino | SuperG Beaver Creek 2019 in DIRETTA | scatta la gara | Dominik Paris a

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.52 Alexis Pinturault subito bene al T1 con 6 centesimi di vantaggio, quindi diventano 20 nel tratto centrale. Chiude cedendo tutto nel T3, finisce secondo a 37 centesimi da Odermatt. 18.51 Pessima prova di Max Franz che chiude in 1:12.96 a 2.06 da Odermatt. Ora Alexis Pinturault. 18.50 Parte Franz,vincitore dell’edizione 2018 deldi. Subito 79 centesimi di ritardo al T1. 18.49 Marco Odermatt chiude in 1:10.90. Ora parte Max Franz. 18.48 Nella parte alta, nonostante il sole, c’è una lievissima nevicata. Erroraccio anche per l’elvetico poco dopo il punto dove è uscito Thereau e rischio clamoroso! 18.47 Tocca a Marco Odermatt. Vediamo come si comporterà lo svizzero. 18.46 Adrien Theaux inizia pasticciando e, infatti, esce dopo poche curve! Brutta prova per il francese che si ferma dopo nemmeno 30 ...

OA_Sport : LIVE #Sci alpino, SuperG Beaver Creek 2019 in DIRETTA: doppia missione per Dominik #Paris in Colorado. Occhio a… - Matt_Orlandi : LIVE Super G #BeaverCreek 2019, diretta e classifica in tempo reale #sci alpino maschile: inizio ore 18.45… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lake Louise 2019 in DIRETTA: Sofia Goggia alla carica, che sfida con Mikaela Shi… -