LIVE Sci alpino | SuperG Beaver Creek 2019 in DIRETTA | Marco Odermatt vola al comando

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.03 Con il numero 10 parte Christian Walder (AUT), Per il momento comandasu Pinturaul, Caviezel e Sejersten. Quinto Paris. 19.02 Mauro Caviezel! Solo 11 centesimi al T3, chiude terzo a 64 centesimi con un errore pesante di linea nel finale!! Aveva la velocità migliore!! Che beffa!! 19.01 Mauro Caviezel si presenta al primo rilevamento con 40 centesimi di distacco dal suo connazionale, quindi al T2 con 21! 19.00 La tracciatura esalta la tecnica e anche Feuz paga dazio in vetta con 63 centesimi di ritardo che diventano 74 e 85. Lo svizzero chiude quinto a 1.30 alle spalle anche di Paris. Ora parte Mauro Caviezel 18.59 Dopo 5di fila a podio, passo indietro per Paris. Ora parte Beat Feuz, un altro bel test per il tempo di18.58 Nel tratto centraleha fatto il vuoto e Paris si trova a 87 centesimi, chiude ...

OA_Sport : LIVE #Sci alpino, SuperG Beaver Creek 2019 in DIRETTA: doppia missione per Dominik #Paris in Colorado. Occhio a… - Matt_Orlandi : LIVE Super G #BeaverCreek 2019, diretta e classifica in tempo reale #sci alpino maschile: inizio ore 18.45… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lake Louise 2019 in DIRETTA: Sofia Goggia alla carica, che sfida con Mikaela Shi… -